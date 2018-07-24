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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:59
Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
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dilet
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:00
clientage написав:та это дурость
-- по сути брать комисс за услуги стороннего сервиса. Вот не знаю как МПС к этому относится
Ви ж добре знаєте для чого це робиться і що до стороннього сервісу це жодного відношення не має.
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klug
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:04
dilet написав:
Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%. Якщо покладете на рахунок власні євро, то вони за кордоном будуть списуватися у першу чергу. Детальніше тут
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18
klug написав:
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%
Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
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wig
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:37
wig написав: klug написав:
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%
Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
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dilet
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:43
dilet написав:
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
Для злотых, вроде, послабление сделали, 1%. Но, это не точно, смотрите на офсайте.
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wig
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