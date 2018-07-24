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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 20:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:00

  clientage написав:та это дурость -- по сути брать комисс за услуги стороннего сервиса. Вот не знаю как МПС к этому относится 8)

Ви ж добре знаєте для чого це робиться і що до стороннього сервісу це жодного відношення не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:04

  dilet написав:Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.

Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%. Якщо покладете на рахунок власні євро, то вони за кордоном будуть списуватися у першу чергу. Детальніше тут.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18

  klug написав:Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%

Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  klug написав:Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%

Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
dilet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 21:43

  dilet написав:То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?

Для злотых, вроде, послабление сделали, 1%. Но, это не точно, смотрите на офсайте.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Подякували: 182 раз.
 
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