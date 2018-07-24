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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:59
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:00
Ви ж добре знаєте для чого це робиться і що до стороннього сервісу це жодного відношення не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:04
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%. Якщо покладете на рахунок власні євро, то вони за кордоном будуть списуватися у першу чергу. Детальніше тут.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18
Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 24 лип, 2018 21:43
Для злотых, вроде, послабление сделали, 1%. Но, это не точно, смотрите на офсайте.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 25 лип, 2018 00:00
по злотым 1%,
а у Румын и Болгар будет 3% - при наличие долларов на Вики - конвертят с долларового счёта. если долларов нет то с гривневого или еврового и тогда будет попадалово.
даже 1% кешбека по вики не перекрывает эти 3 процента, если сравнивать с бегемотом то у бегемота выгодней.
З,Ы,
для Молдовы/Румынии/Болгарии лучше всего брать универсалку Привата в долл (всю пойдёт по курсу платёжных систем) или универсалкув грн с личными деньгами(будут конвертить через курс долл в привате и по курсу платёжной системы) и самое большое преимущество этих карт что можно будет снять мелкую сумму в банкомате например 20 лев и заплатить за это всего 40 стотинок комиссии. (2%)
а по злотым лучше взять карту в кредо - "злотивка"
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