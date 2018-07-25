Додано: Сер 25 лип, 2018 00:00

dilet написав: То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%? То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?

по злотым 1%,а у Румын и Болгар будет 3% - при наличие долларов на Вики - конвертят с долларового счёта. если долларов нет то с гривневого или еврового и тогда будет попадалово.даже 1% кешбека по вики не перекрывает эти 3 процента, если сравнивать с бегемотом то у бегемота выгодней.З,Ы,для Молдовы/Румынии/Болгарии лучше всего брать универсалку Привата в долл (всю пойдёт по курсу платёжных систем) или универсалкув грн с личными деньгами(будут конвертить через курс долл в привате и по курсу платёжной системы) и самое большое преимущество этих карт что можно будет снять мелкую сумму в банкомате например 20 лев и заплатить за это всего 40 стотинок комиссии. (2%)а по злотым лучше взять карту в кредо - "злотивка"