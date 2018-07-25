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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 20:59
Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
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dilet
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:00
clientage написав:та это дурость
-- по сути брать комисс за услуги стороннего сервиса. Вот не знаю как МПС к этому относится
Ви ж добре знаєте для чого це робиться і що до стороннього сервісу це жодного відношення не має.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:04
dilet написав:
Подскажите кто знает, взял Вику на днях, дали небольшой кредит в грн, но Вика как бы идёт на 4 валюты, а я буду ехать в Европу через недельку и хочу узнать этот кредит он распространяется на все 4 валюты или надо пополнить отдельно в Евро перед поездкой. Спасибо.
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%. Якщо покладете на рахунок власні євро, то вони за кордоном будуть списуватися у першу чергу. Детальніше тут
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:18
klug написав:
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%
Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:37
wig написав: klug написав:
Кредит у гривні, яку ТАС з радістю конвертуватиме вам за власним картковим курсом (див. на сайті) + 1%
Это если в евро. А в каких-нибудь леях +3%. +3, как с еврового, так и с гривневого счета.
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
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dilet
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Додано: Вів 24 лип, 2018 21:43
dilet написав:
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
Для злотых, вроде, послабление сделали, 1%. Но, это не точно, смотрите на офсайте.
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wig
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:00
dilet написав:
То есть если леи, злотые или левы, то с любой валюты +3%?
по злотым 1%,
а у Румын и Болгар будет 3% - при наличие долларов на Вики - конвертят с долларового счёта. если долларов нет то с гривневого или еврового и тогда будет попадалово.
даже 1% кешбека по вики не перекрывает эти 3 процента, если сравнивать с бегемотом то у бегемота выгодней.
З,Ы,
для Молдовы/Румынии/Болгарии лучше всего брать универсалку Привата в долл (всю пойдёт по курсу платёжных систем) или универсалкув грн с личными деньгами(будут конвертить через курс долл в привате и по курсу платёжной системы) и самое большое преимущество этих карт что можно будет снять мелкую сумму в банкомате например 20 лев и заплатить за это всего 40 стотинок комиссии. (2%)
а по злотым лучше взять карту в кредо - "злотивка"
...
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uaprofi
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Додано: Сер 25 лип, 2018 07:32
klug написав: uaprofi написав:
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків
1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка
проходит именно как п2п перевод),
Та і не вказано, як вони мали надійти, головне, що з іншого банку.
uaprofi написав:
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Например, ВТБ
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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1
Додано: Чет 26 лип, 2018 09:00
BBC написав: klug написав: uaprofi написав:
в тарифах нашёл только это "2.2.3. Що надійшли з інших банків
1% мінімум 10 грн"
там нечего не сказано про зачисление п2п переводов на карту (как понимаю пополнение "плативки" в тас2ю с карты другого банка
проходит именно как п2п перевод),
Та і не вказано, як вони мали надійти, головне, що з іншого банку.
uaprofi написав:
а многие банки за п2п не берут дополнительную комиссии за пополнение карты, даже при наличие подобных комиссий
Можете навести приклад банку, де p2p відміняє комісію картки?
Например, ВТБ
Операция перевода состоит из двух транзакций - транзакции дебетования отправителя и транзакции кредитования получателя (в случае успешности дебета).
Причем возможны комиссии:
1. Торговца (эквайер).
2. Эмитента карты отправителя.
3. Эмитента карты получателя.
В случае, если эквайер и эмитент одно лицо, то комиссия может быть меньше, за счет отсутствия комиссии/меньшего значения комиссии за транзакции в своем устройстве.
В комиссии МПС не лезет и банки сами их определяют.
Их трактует рынок.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:08
clientage написав: Esq написав: clientage написав:
Значит анкета не подошла. Написали много кредитов, не работаете, мало получаете, много просите, есть депо у Таси
... иль мож менагер затупил
Настолько сурово за депо наказывают нонче?
У Таськи эт в порядке вещей
Мне, наоборот, как депоклиенту кредитку ТАСик всучил без моей инициативы. Вроде того, что пусть лежит пока понадобится. Лимит небольшой, но всё же пятизначный, а не такая жесть как тут пишут про 500 и 1000.
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