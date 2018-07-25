Esq написав:Настолько сурово за депо наказывают нонче?
У Таськи эт в порядке вещей
Мне, наоборот, как депоклиенту кредитку ТАСик всучил без моей инициативы. Вроде того, что пусть лежит пока понадобится. Лимит небольшой, но всё же пятизначный, а не такая жесть как тут пишут про 500 и 1000.
Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"? "Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам
clientage написав:Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"? "Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам
Без инициативы - это так: позвонили в течение того срока пока дебетовая карта изготавливалась и сказали, что, мол, слушайте, тут для вас и кредитная карта выпущена, типа акционная, если хотите - приходите и забирайте её. На деле, конечно, оказалось не совсем так, потому что карта неименная этот её "выпуск" был по сути предварительным одобрением. Но тем не менее именно всучили - я про не не спрашивал, не просил и не заказывал, выдали мне её с моего согласия под уговоры, что-де она уже выпущена для меня. Ну и лимит, опять же, двадцать штук сразу прописали.
Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?
Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день. Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше...