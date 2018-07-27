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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1846184718481849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:41

  Esq написав:
  clientage написав:
  Esq написав:Настолько сурово за депо наказывают нонче? :)

У Таськи эт в порядке вещей :evil:


Мне, наоборот, как депоклиенту кредитку ТАСик всучил без моей инициативы. Вроде того, что пусть лежит пока понадобится. Лимит небольшой, но всё же пятизначный, а не такая жесть как тут пишут про 500 и 1000.

Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"?
"Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К :)
Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:48

  clientage написав:Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"?
"Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К :)
Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам :)


Без инициативы - это так: позвонили в течение того срока пока дебетовая карта изготавливалась и сказали, что, мол, слушайте, тут для вас и кредитная карта выпущена, типа акционная, если хотите - приходите и забирайте её. На деле, конечно, оказалось не совсем так, потому что карта неименная этот её "выпуск" был по сути предварительным одобрением. Но тем не менее именно всучили - я про не не спрашивал, не просил и не заказывал, выдали мне её с моего согласия под уговоры, что-де она уже выпущена для меня. Ну и лимит, опять же, двадцать штук сразу прописали.
Esq
 
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Esq,
Б5?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:22

  guntherhouse777 написав:Esq,
Б5?

Да, она самая.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:57

tas-universal

Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?

Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день.
Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше... :roll:
Viz
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 08:21

  Viz написав:Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?

Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день.
Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше... :roll:

Еще старый офпред писал:
По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки.
По своим-скока надо. При поднятии лимита.
guntherhouse777
 
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