Додано: Чет 26 лип, 2018 11:48

clientage написав: Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"?

"Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К

Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"?"Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10КПохоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам

Без инициативы - это так: позвонили в течение того срока пока дебетовая карта изготавливалась и сказали, что, мол, слушайте, тут для вас и кредитная карта выпущена, типа акционная, если хотите - приходите и забирайте её. На деле, конечно, оказалось не совсем так, потому что карта неименная этот её "выпуск" был по сути предварительным одобрением. Но тем не менее именно всучили - я про не не спрашивал, не просил и не заказывал, выдали мне её с моего согласия под уговоры, что-де она уже выпущена для меня. Ну и лимит, опять же, двадцать штук сразу прописали.