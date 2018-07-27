Esq написав:Настолько сурово за депо наказывают нонче?
У Таськи эт в порядке вещей
Мне, наоборот, как депоклиенту кредитку ТАСик всучил без моей инициативы. Вроде того, что пусть лежит пока понадобится. Лимит небольшой, но всё же пятизначный, а не такая жесть как тут пишут про 500 и 1000.
Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"? "Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам
clientage написав:Эт как без инициативы? Т.е. вы выдержали получасовое анкетирование под кредитку (ну эт просто тарата времени при размещении депо), дали контакты двух друзей, дождались запроса в УБКИ, прошли короткое интервью со скорингом, и дождалить наконец ответа скоринга и получили карту в кассе... это все просто -- "всучил"? "Всучил" -- эт када бегемот в течение 15 мин оформляет Уни с лимитом 1К, а через 2 нед подымает лимит до 10К Похоже, шо кто-то из менагерофф не выполнял план по кредиткам, повезло вам
Без инициативы - это так: позвонили в течение того срока пока дебетовая карта изготавливалась и сказали, что, мол, слушайте, тут для вас и кредитная карта выпущена, типа акционная, если хотите - приходите и забирайте её. На деле, конечно, оказалось не совсем так, потому что карта неименная этот её "выпуск" был по сути предварительным одобрением. Но тем не менее именно всучили - я про не не спрашивал, не просил и не заказывал, выдали мне её с моего согласия под уговоры, что-де она уже выпущена для меня. Ну и лимит, опять же, двадцать штук сразу прописали.
Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?
Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день. Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше...
Viz написав:Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?
Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день. Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше...
Еще старый офпред писал: По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки. По своим-скока надо. При поднятии лимита.
Viz написав:Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?
Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день. Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше...
Я помню, месяц назад, 10 000 грн собирал в банкоматах по всему городу. Только после такого путешествия, понимаешь, насколько всё плохо в банковской системе Украины. Даже эквивалент $40 большинство банкоматов НЕ выдаст. Да и терминалы всё в большем количестве магазинов исчезают.
Viz написав:Які ліміти видачі готівки з банкоматів Тас по чужих картах і по своїх?
Думав, що Універсал партнер Таса... в ребрендинг інвестували, Тас кружечок до лого доліпили майже всюди. А видати по карті Універсала банкомат Таса може лише 5 к /день. Дивне партнерство. "Ворожі" банки видають більше...
Я помню, месяц назад, 10 000 грн собирал в банкоматах по всему городу. Только после такого путешествия, понимаешь, насколько всё плохо в банковской системе Украины. Даже эквивалент $40 большинство банкоматов НЕ выдаст. Да и терминалы всё в большем количестве магазинов исчезают.
Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика
Faceless написав:Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика
Вот я поставил себя на место иностранного туриста, который привык, что может расплатиться картой где угодно и снять наличку в любом банкомате. Взял с собой такой турист, скажем, $10 000 на карте, на погулять в Украине. А по итогу, снять наличных может только $37. Я представляю, как удивляются иностранцы, когда их в период международных событий просят за хату разбитую платить по $2000-$5000 за ночь, а банкоматы выдают эквивалент $37
Да и насчёт терминалов ситуация всё хуже и хуже. Даже в тех местах где раньше платил картой, уже такого способа оплаты нет. Держатся только крупные супермаркеты и сети. Больше половины покупок приходится делать за наличку. Причём, остальная часть покупок - это еда
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 28 лип, 2018 12:14, всього редагувалось 3 разів.