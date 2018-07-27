Я бы уточнил, что не более 5000 грн. в сутки:
1) по 1000 для MC за 1 раз;
2) 5000 для VISA за 1 раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:39
вика
сколько дали за операцию -1, 2 или 3%?
где-то отражается?
или вы не в церкви?
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