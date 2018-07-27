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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07

  guntherhouse777 написав:По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки.

Я бы уточнил, что не более 5000 грн. в сутки:
1) по 1000 для MC за 1 раз;
2) 5000 для VISA за 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 5772
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:39

вика

сколько дали за операцию -1, 2 или 3%?
где-то отражается?
или вы не в церкви? :)
v57
 
Повідомлень: 1794
З нами з: 14.03.10
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Подякували: 124 раз.
 
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  #<1 ... 1847184818491850
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