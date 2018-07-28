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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07
guntherhouse777 написав:
По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки.
Я бы уточнил, что не более 5000 грн. в сутки:
1) по 1000 для MC за 1 раз;
2) 5000 для VISA за 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:39
сколько дали за операцию -1, 2 или 3%?
где-то отражается?
или вы не в церкви?
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v57
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Додано: Суб 28 лип, 2018 18:47
v57 написав:
в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется
Так они ж собирались эти макси бонусы запустить. Еще зимой говорили. Может, Уже?
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guntherhouse777
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Додано: Суб 28 лип, 2018 18:57
safonovstanislav написав: Faceless написав:
Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика
Вот я поставил себя на место иностранного туриста, который привык, что может расплатиться картой где угодно и снять наличку в любом банкомате. Взял с собой такой турист, скажем, $10 000 на карте, на погулять в Украине. А по итогу, снять наличных может только $37. Я представляю, как удивляются иностранцы, когда их в период международных событий просят за хату разбитую платить по $2000-$5000 за ночь, а банкоматы выдают эквивалент $37
Да и насчёт терминалов ситуация всё хуже и хуже. Даже в тех местах где раньше платил картой, уже такого способа оплаты нет. Держатся только крупные супермаркеты и сети. Больше половины покупок приходится делать за наличку. Причём, остальная часть покупок - это еда
С буржуйских карточек нормально наливают... Т.к. там комиссия не стремится к 0.
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Vint
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