safonovstanislav написав:

Faceless написав: Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика

Вот я поставил себя на место иностранного туриста, который привык, что может расплатиться картой где угодно и снять наличку в любом банкомате. Взял с собой такой турист, скажем, $10 000 на карте, на погулять в Украине. А по итогу, снять наличных может только $37. Я представляю, как удивляются иностранцы, когда их в период международных событий просят за хату разбитую платить по $2000-$5000 за ночь, а банкоматы выдают эквивалент $37Да и насчёт терминалов ситуация всё хуже и хуже. Даже в тех местах где раньше платил картой, уже такого способа оплаты нет. Держатся только крупные супермаркеты и сети. Больше половины покупок приходится делать за наличку. Причём, остальная часть покупок - это еда