ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07
guntherhouse777 написав:
По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки.
Я бы уточнил, что не более 5000 грн. в сутки:
1) по 1000 для MC за 1 раз;
2) 5000 для VISA за 1 раз.
Vorlon
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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:39
сколько дали за операцию -1, 2 или 3%?
где-то отражается?
или вы не в церкви?
v57
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Додано: Суб 28 лип, 2018 18:47
v57 написав:
в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется
Так они ж собирались эти макси бонусы запустить. Еще зимой говорили. Может, Уже?
guntherhouse777
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Додано: Суб 28 лип, 2018 18:57
safonovstanislav написав: Faceless написав:
Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика
Вот я поставил себя на место иностранного туриста, который привык, что может расплатиться картой где угодно и снять наличку в любом банкомате. Взял с собой такой турист, скажем, $10 000 на карте, на погулять в Украине. А по итогу, снять наличных может только $37. Я представляю, как удивляются иностранцы, когда их в период международных событий просят за хату разбитую платить по $2000-$5000 за ночь, а банкоматы выдают эквивалент $37
Да и насчёт терминалов ситуация всё хуже и хуже. Даже в тех местах где раньше платил картой, уже такого способа оплаты нет. Держатся только крупные супермаркеты и сети. Больше половины покупок приходится делать за наличку. Причём, остальная часть покупок - это еда
С буржуйских карточек нормально наливают... Т.к. там комиссия не стремится к 0.
Vint
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Додано: Суб 28 лип, 2018 21:26
v57 написав:
в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется
Так а что высказываться, уже давно
объявили
о покупке этой системы электронных денег.
sauvignon
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Додано: Нед 29 лип, 2018 19:51
sauvignon
В банке задумали похоронить систему бонусов деньгами заменив их фантиками Макси ???
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-VICTOR-
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:35
-VICTOR- написав: sauvignon
В банке задумали похоронить систему бонусов деньгами заменив их фантиками Макси ???
Потенциально да, увы
Faceless
Модератор
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:41
Faceless
Нет слов, кроме матерных. А ещё всем их рекомендовал всегда
Надеюсь, что в крайнем случае это только одной из двух кредиток коснётся?
Vorlon
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Додано: Нед 29 лип, 2018 20:42
Vorlon написав: Faceless
Нет слов, кроме матерных. А ещё всем их рекомендовал всегда
Надеюсь, что в крайнем случае это только одной из двух кредиток коснётся?
Они Макси у Алфы уже год как купили. Неужели вы думаете что просто так?
Но это чисто мое логическое предположение, пока даже слухов о замене бонусов не слышал
Faceless
Модератор
Повідомлень: 21376
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Подякували: 4740 раз.
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4
Додано: Нед 29 лип, 2018 20:43
Faceless
Да, я помню. Но я надеялся, что это только дебеток каких-нибудь коснётся
Vorlon
Повідомлень: 5774
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 596 раз.
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