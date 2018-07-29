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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:07

  guntherhouse777 написав:По чужим Тася наливает 3 раза по 1к в сутки.

Я бы уточнил, что не более 5000 грн. в сутки:
1) по 1000 для MC за 1 раз;
2) 5000 для VISA за 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:39

вика

сколько дали за операцию -1, 2 или 3%?
где-то отражается?
или вы не в церкви? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:47

  v57 написав:в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется

Так они ж собирались эти макси бонусы запустить. Еще зимой говорили. Может, Уже?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 18:57

  safonovstanislav написав:
  Faceless написав:Терминалы наоборот все больше появляются, а вот со снятием кеша - да, но это не вопрос проблемы в БС, это целенаправленная политика

Вот я поставил себя на место иностранного туриста, который привык, что может расплатиться картой где угодно и снять наличку в любом банкомате. Взял с собой такой турист, скажем, $10 000 на карте, на погулять в Украине. А по итогу, снять наличных может только $37. Я представляю, как удивляются иностранцы, когда их в период международных событий просят за хату разбитую платить по $2000-$5000 за ночь, а банкоматы выдают эквивалент $37

Да и насчёт терминалов ситуация всё хуже и хуже. Даже в тех местах где раньше платил картой, уже такого способа оплаты нет. Держатся только крупные супермаркеты и сети. Больше половины покупок приходится делать за наличку. Причём, остальная часть покупок - это еда

С буржуйских карточек нормально наливают... Т.к. там комиссия не стремится к 0.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 21:26

  v57 написав:в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется

Так а что высказываться, уже давно объявили о покупке этой системы электронных денег.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 19:51

sauvignon В банке задумали похоронить систему бонусов деньгами заменив их фантиками Макси ??? :shock:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-VICTOR- написав:sauvignon В банке задумали похоронить систему бонусов деньгами заменив их фантиками Макси ??? :shock:
Потенциально да, увы
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:41

Faceless
Нет слов, кроме матерных. А ещё всем их рекомендовал всегда :(

Надеюсь, что в крайнем случае это только одной из двух кредиток коснётся?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Vorlon написав:Faceless
Нет слов, кроме матерных. А ещё всем их рекомендовал всегда :(

Надеюсь, что в крайнем случае это только одной из двух кредиток коснётся?
Они Макси у Алфы уже год как купили. Неужели вы думаете что просто так?
Но это чисто мое логическое предположение, пока даже слухов о замене бонусов не слышал
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 20:43

Faceless
Да, я помню. Но я надеялся, что это только дебеток каких-нибудь коснётся :roll:
Vorlon
 
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