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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 22:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
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  #<1 ... 1848184918501851
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