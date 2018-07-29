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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
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Додано: Нед 29 лип, 2018 23:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ещё неизвестно, когда это произойдет и какие будут альтернативы.
Додано: Пон 30 лип, 2018 00:47
Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
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