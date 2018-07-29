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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:37
...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
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-VICTOR-
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Додано: Нед 29 лип, 2018 23:26
-VICTOR- написав:...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
Ещё неизвестно, когда это произойдет и какие будут альтернативы.
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Faceless
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4
Додано: Пон 30 лип, 2018 00:47
Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
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-VICTOR-
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Додано: Пон 30 лип, 2018 06:13
-VICTOR- написав:Faceless
..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Т.е. % вас не интересует?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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1
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:08
BBC написав: -VICTOR- написав:Faceless
..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Т.е. % вас не интересует?
В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
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Кочевник
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:14
Кочевник написав: BBC написав: -VICTOR- написав:Faceless
..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Т.е. % вас не интересует?
В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть.
Но в любом случае - лучше деньгами
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ramaz
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:28
ramaz написав:
У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть.
Но в любом случае - лучше деньгами
Только добавьте: это все в Киеве. В регионах эти бонусы...малоинтересны, скажем культурно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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