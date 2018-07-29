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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 22:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 23:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

-VICTOR- написав:...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
Ещё неизвестно, когда это произойдет и какие будут альтернативы.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 00:47

Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 06:13

  -VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.

Т.е. % вас не интересует?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:08

  BBC написав:
  -VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.

Т.е. % вас не интересует?

В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:14

  Кочевник написав:
  BBC написав:
  -VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.

Т.е. % вас не интересует?

В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?


У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть.
Но в любом случае - лучше деньгами
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ramaz
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 07:28

  ramaz написав:
У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть.
Но в любом случае - лучше деньгами

Только добавьте: это все в Киеве. В регионах эти бонусы...малоинтересны, скажем культурно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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