Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
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-VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
-VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Т.е. % вас не интересует?
В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
-VICTOR- написав:Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
Т.е. % вас не интересует?
В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть. Но в любом случае - лучше деньгами
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v57 написав:в тас2ю появилось макси бонусы. мож офпред выскажется
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