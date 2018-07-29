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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 22:37
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
...ну если такое замещение произойдет - то их кредитка уйдет на последнее место....я и в Альфе это овно не пользовал и тут оно мне не нужно...(
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Додано: Нед 29 лип, 2018 23:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ещё неизвестно, когда это произойдет и какие будут альтернативы.
Додано: Пон 30 лип, 2018 00:47
Faceless ..все верно...будем решать задачи по мере их поступления)...но однозначно такая замена , в любом банке , будет определять приоритетность использования карты....те кто будет предлагать за покупки фантики всегда будут проигрывать тем кто выплачивает реальные деньги.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 06:13
Т.е. % вас не интересует?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:08
В чому буде користь від 20% кешбеку, який можна витрати тількі в "лабораторії" Сіняво?
Додано: Пон 30 лип, 2018 07:14
У МАКСИ бонусы можно отоварить: Велика Кишеня, Pizza House, WOG, еда.ua, Велмарт...это так, навскидку. Может что-то еще есть.
Но в любом случае - лучше деньгами
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Додано: Пон 30 лип, 2018 07:28
Только добавьте: это все в Киеве. В регионах эти бонусы...малоинтересны, скажем культурно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:42
Информируем, что Клиенты Банка - держатели карт «Большая пятерка» становятся участниками Программы лояльности «MAXI CARD».
Соответственно, держателям Б5 будут подключены электронные кошельки «MAXI CARD».
«MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности для клиентов Банка к существующей Программе «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».
Более подробную информацию о «MAXI CARD» можно получить по ссылке:
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:16
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:03
Шановний Кочевник,
згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).
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