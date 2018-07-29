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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:04
TASCOMBANK написав: Кочевник написав:
Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?
Шановний Кочевник,
згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).
Тоді картка чекає кращих часів. Шкода.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30
Кочевник написав: TASCOMBANK написав: Кочевник написав:
Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?
Шановний Кочевник,
згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).
Тоді картка чекає кращих часів. Шкода.
Розрахувавшись на суму від 500 грн. до 999,99 грн. Ви зможете отримати 3 % "чистого" кешбеку; від 200 грн. до 499,99 грн. - 2 %
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