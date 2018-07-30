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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:04

  TASCOMBANK написав:
  Кочевник написав:Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?


Шановний Кочевник,
згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).

Тоді картка чекає кращих часів. Шкода.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:30

  Кочевник написав:
  TASCOMBANK написав:
  Кочевник написав:Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?


Шановний Кочевник,
згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).

Тоді картка чекає кращих часів. Шкода.


Розрахувавшись на суму від 500 грн. до 999,99 грн. Ви зможете отримати 3 % "чистого" кешбеку; від 200 грн. до 499,99 грн. - 2 %
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:16

  TASCOMBANK написав:Информируем, что Клиенты Банка - держатели карт «Большая пятерка» становятся участниками Программы лояльности «MAXI CARD».
Соответственно, держателям Б5 будут подключены электронные кошельки «MAXI CARD».
«MAXI CARD» - это дополнительная :!: программа лояльности для клиентов Банка к существующей Программе «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».

Два вопроса:
1) Если MAXI-кошелёк уже зарегистрирован, то он привязывается автоматически, верно?
2) Новые MAXI-бонусы заменяют существующую программу «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» или нет? Если да, то на каких условиях?
sauvignon
 
Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:27

sauvignon, читай уважно, по п.2 поки що доповнюють один одного.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:32

  Кочевник написав:sauvignon, читай уважно, по п.2 поки що доповнюють один одного.

Если они дополняют, то тоже по какой-то логике и каким-то правилам, верно? ;)
sauvignon
 
Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 13:43

Ну ось же відповідь.
  TASCOMBANK написав:
  v57 написав:в тас2ю появилось макси бонусы.
мож офпред выскажется


Информируем, что Клиенты Банка - держатели карт «Большая пятерка» становятся участниками Программы лояльности «MAXI CARD».
Соответственно, держателям Б5 будут подключены электронные кошельки «MAXI CARD».
«MAXI CARD» - это дополнительная :!: программа лояльности для клиентов Банка к существующей Программе «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».

Более подробную информацию о «MAXI CARD» можно получить по ссылке: https://maxicard.ua/.
Кочевник
 
Повідомлень: 374
З нами з: 16.02.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 16:54

  sauvignon написав:
  TASCOMBANK написав:

Два вопроса:
1) Если MAXI-кошелёк уже зарегистрирован, то он привязывается автоматически, верно?
2) Новые MAXI-бонусы заменяют существующую программу «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» или нет? Если да, то на каких условиях?


1) всё верно;
2) нет, не заменяют. «MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности.
Таким образом, преимуществ пользования кредитной картой "Большая пятерка" станет еще больше :)
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 17:04

TASCOMBANK
Если всем клиентам ТАС зарегистрированы виртуальные кошельки макси, то как в него войти, какой логин/пароль. Помню, кошелёк мастеркард, который тоже всем был зарегистрирован пришлось заводить по новой, т.к. не понятно было как войти в этот автоматический" кошелёк. И откуда снимут 10 гривен за регистрацию максикард?
Amid
 
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