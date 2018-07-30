Кочевник написав:Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?
Шановний Кочевник, згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).
Кочевник написав:Розтлумачте по Б5. Кешбек виключно за кредитні? Налили ліміт 1к, а по літній акції підвищенний КБ від 1к витрат?
Шановний Кочевник, згідно з умовами літньої акції кешбек 4 % можна отримати, розрахувавшись кредитними коштами картки "Велика п'ятірка" на суму 1000 грн. і більше у продуктових супермаркетах або АЗС (вичерпний перелік кодів МCC є на сайті).
Тоді картка чекає кращих часів. Шкода.
Розрахувавшись на суму від 500 грн. до 999,99 грн. Ви зможете отримати 3 % "чистого" кешбеку; від 200 грн. до 499,99 грн. - 2 %
TASCOMBANK написав:Информируем, что Клиенты Банка - держатели карт «Большая пятерка» становятся участниками Программы лояльности «MAXI CARD». Соответственно, держателям Б5 будут подключены электронные кошельки «MAXI CARD». «MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности для клиентов Банка к существующей Программе «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».
Два вопроса: 1) Если MAXI-кошелёк уже зарегистрирован, то он привязывается автоматически, верно? 2) Новые MAXI-бонусы заменяют существующую программу «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» или нет? Если да, то на каких условиях?
v57 написав:в тас2ю появилось макси бонусы. мож офпред выскажется
Информируем, что Клиенты Банка - держатели карт «Большая пятерка» становятся участниками Программы лояльности «MAXI CARD». Соответственно, держателям Б5 будут подключены электронные кошельки «MAXI CARD». «MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности для клиентов Банка к существующей Программе «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».
Два вопроса: 1) Если MAXI-кошелёк уже зарегистрирован, то он привязывается автоматически, верно? 2) Новые MAXI-бонусы заменяют существующую программу «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» или нет? Если да, то на каких условиях?
1) всё верно; 2) нет, не заменяют. «MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности. Таким образом, преимуществ пользования кредитной картой "Большая пятерка" станет еще больше
TASCOMBANK Если всем клиентам ТАС зарегистрированы виртуальные кошельки макси, то как в него войти, какой логин/пароль. Помню, кошелёк мастеркард, который тоже всем был зарегистрирован пришлось заводить по новой, т.к. не понятно было как войти в этот автоматический" кошелёк. И откуда снимут 10 гривен за регистрацию максикард?
Два вопроса: 1) Если MAXI-кошелёк уже зарегистрирован, то он привязывается автоматически, верно? 2) Новые MAXI-бонусы заменяют существующую программу «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК» или нет? Если да, то на каких условиях?
1) всё верно; 2) нет, не заменяют. «MAXI CARD» - это дополнительная программа лояльности. Таким образом, преимуществ пользования кредитной картой "Большая пятерка" станет еще больше
В MAXI CARD Б5 появится автоматически или ее надо привязывать?