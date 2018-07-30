Кочевник
Ну так это вы сами должны решить - стоит или нет. Раньше всем открывали насильно. Но за 2,5 года так ни разу ею и не воспользовался, хотя и решил перевыпустить. Платность - в тарифах, если читаете (подсказка: СМС).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:09
Кочевник
Ну так это вы сами должны решить - стоит или нет. Раньше всем открывали насильно. Но за 2,5 года так ни разу ею и не воспользовался, хотя и решил перевыпустить. Платность - в тарифах, если читаете (подсказка: СМС).
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
Уважаемый Amid,
логином будет Ваш номер телефона, а пароль нужно придумать.
При регистрации держателя Б5 на сайте maxicard.ua никаких списаний средств не предусмотрено.
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