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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1850185118521853

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:09

Кочевник
Ну так это вы сами должны решить - стоит или нет. Раньше всем открывали насильно. Но за 2,5 года так ни разу ею и не воспользовался, хотя и решил перевыпустить. Платность - в тарифах, если читаете (подсказка: СМС).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  guntherhouse777 написав:В MAXI CARD Б5 появится автоматически или ее надо привязывать?


Появится автоматически
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45

  Amid написав:TASCOMBANK
Если всем клиентам ТАС зарегистрированы виртуальные кошельки макси, то как в него войти, какой логин/пароль. Помню, кошелёк мастеркард, который тоже всем был зарегистрирован пришлось заводить по новой, т.к. не понятно было как войти в этот автоматический" кошелёк. И откуда снимут 10 гривен за регистрацию максикард?


Уважаемый Amid,
логином будет Ваш номер телефона, а пароль нужно придумать.
При первом входе держателя Б5 на сайте maxicard.ua в личный кабинет никаких списаний средств не предусмотрено.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Вів 31 лип, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:54

  Кочевник написав:Чи варто відкривати "Платівку"? Вона дійсно безкоштовна без підводних каменюк?


Шановний Кочевник,
відкриття рахунку за Пакетом послуг "Платівка" не тарифікується.
З Тарифами на обслуговування у Вас є можливість ознайомитися на офіційному сайті у розділі "Приватним клієнтам" - "Платіжні картки" - "Тарифи та документи" (посилання http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... .pdf?42460)
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:10

  TASCOMBANK написав:
  Amid написав:TASCOMBANK
Если всем клиентам ТАС зарегистрированы виртуальные кошельки макси, то как в него войти, какой логин/пароль. Помню, кошелёк мастеркард, который тоже всем был зарегистрирован пришлось заводить по новой, т.к. не понятно было как войти в этот автоматический" кошелёк. И откуда снимут 10 гривен за регистрацию максикард?


Уважаемый Amid,
логином будет Ваш номер телефона, а пароль нужно придумать.
При первом входе держателя Б5 на сайте maxicard.ua в личный кабинет никаких списаний средств не предусмотрено.

..а при втором ?)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кто знает пополнение кошелька изипей картой уикенд кредитными, тас снимает какую-нибудь комиссию?
Надо перевести пару тысяч, Изя не берет комиссию, но я боюсь попасть у таса.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -VICTOR- написав:..а при втором ?)


аналогично первому :wink:
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 17:24

  dilet написав:Кто знает пополнение кошелька изипей картой уикенд кредитными, тас снимает какую-нибудь комиссию?
Надо перевести пару тысяч, Изя не берет комиссию, но я боюсь попасть у таса.

Уважаемый dilet,
согласно тарифов плата за перевод кредитных средств в данном случае составит 4 % от суммы операции + 5,00 грн.
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