Кочевник
Ну так это вы сами должны решить - стоит или нет. Раньше всем открывали насильно. Но за 2,5 года так ни разу ею и не воспользовался, хотя и решил перевыпустить. Платность - в тарифах, если читаете (подсказка: СМС).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:09
Кочевник
Ну так это вы сами должны решить - стоит или нет. Раньше всем открывали насильно. Но за 2,5 года так ни разу ею и не воспользовался, хотя и решил перевыпустить. Платность - в тарифах, если читаете (подсказка: СМС).
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:45
Уважаемый Amid,
логином будет Ваш номер телефона, а пароль нужно придумать.
При первом входе держателя Б5 на сайте maxicard.ua в личный кабинет никаких списаний средств не предусмотрено.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Вів 31 лип, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:54
Шановний Кочевник,
відкриття рахунку за Пакетом послуг "Платівка" не тарифікується.
З Тарифами на обслуговування у Вас є можливість ознайомитися на офіційному сайті у розділі "Приватним клієнтам" - "Платіжні картки" - "Тарифи та документи" (посилання
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:10
..а при втором ?)
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:11
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кто знает пополнение кошелька изипей картой уикенд кредитными, тас снимает какую-нибудь комиссию?
Надо перевести пару тысяч, Изя не берет комиссию, но я боюсь попасть у таса.
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:08
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Вів 31 лип, 2018 17:24
Уважаемый dilet,
согласно тарифов плата за перевод кредитных средств в данном случае составит 4 % от суммы операции + 5,00 грн.
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не приходят 3д пароли.
Киевстар
Додано: Вів 31 лип, 2018 19:32
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Інтертелеком і ліфчик - прийшли.
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