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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:49
Кочевник написав:
Інтертелеком і ліфчик - прийшли.
Где то через минут 40 прилетела вся пачка. Прочистили вантузом, видать
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curiousobro
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