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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:49

  Кочевник написав:Інтертелеком і ліфчик - прийшли.

Где то через минут 40 прилетела вся пачка. Прочистили вантузом, видать :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Нарешті Тася виправилась, пройшло лише 2 місяця, у виписці з`явився рядок:
"Сторно погашения процентов начисленных на несанк. овердрафт"
ziks
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня сделал первую покупку в супермаркете с помощью Б5, в тас2ю в бонусах (кешбек) операция не отразилась. Когда появится кешбек?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 08:31

  Boundless написав:Сегодня сделал первую покупку в супермаркете с помощью Б5, в тас2ю в бонусах (кешбек) операция не отразилась. Когда появится кешбек?

Після проведення по рахунку.
Кочевник
 
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