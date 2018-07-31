Где то через минут 40 прилетела вся пачка. Прочистили вантузом, видать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:49
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нарешті Тася виправилась, пройшло лише 2 місяця, у виписці з`явився рядок:
"Сторно погашения процентов начисленных на несанк. овердрафт"
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня сделал первую покупку в супермаркете с помощью Б5, в тас2ю в бонусах (кешбек) операция не отразилась. Когда появится кешбек?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:31
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