Где то через минут 40 прилетела вся пачка. Прочистили вантузом, видать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 20:49
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:07
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Нарешті Тася виправилась, пройшло лише 2 місяця, у виписці з`явився рядок:
"Сторно погашения процентов начисленных на несанк. овердрафт"
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:29
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Сегодня сделал первую покупку в супермаркете с помощью Б5, в тас2ю в бонусах (кешбек) операция не отразилась. Когда появится кешбек?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:31
Додано: Сер 01 сер, 2018 08:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги, напомните плиз при пополнении телефона через Tas2u кешбек уже начисляется? Раньше не давали, но обещали поправить, вот и думаю, стоит ли пользоваться
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:04
Додано: Сер 01 сер, 2018 09:41
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:45
Пенсионерам - аптеки!
Ого!
Додано: Сер 01 сер, 2018 14:09
Рассчитывайтесь своей пенсионной картой в сети аптек и получайте возврат средств на карту (чистый кэшбек) — 7% от суммы покупок. Если у Вас уже есть скидочная карта в Вашей аптеке, экономия будет еще больше!
какая СЕТЬ имеется в виду? тасовская или любая?
Привет приколистам-проктологам-анатомам, де полные офиц. условия, а не замануХа?
... делайте хоть что-нибудь!
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