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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1852185318541855

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 16:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Рассчитывайтесь своей пенсионной картой в сети аптек и получайте возврат средств на карту (чистый кэшбек) — 7% от суммы покупок. Если у Вас уже есть скидочная карта в Вашей аптеке, экономия будет еще больше!
какая СЕТЬ имеется в виду? тасовская или любая?
Привет приколистам-проктологам-анатомам, де полные офиц. условия, а не замануХа?

Уважаемый clientage,
новая Пенсионная программа представляет собой комплекс преимуществ для клиентов, открывших в Банке счет, который обслуживается по Тарифам Пакета услуг «Пенсионный».
Все преимущества новой Пенсионной программы описаны на официальном сайте Банка (http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... Itemid=126).
В частности, повышенный кэшбэк за безналичные расчеты в аптеках (коды МСС 5122, 5912) предусмотрен в рамках Официальных условий программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:11

TASCOMBANK
ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?
Я
 
Повідомлень: 24
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:27

  Я написав:TASCOMBANK
ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?

Уважаемый Я,
да, ТАСКОМБАНК опять может осуществлять выплату пенсии.
Преимуществами пенсионной программы могут воспользоваться и держатели карт, открытых ранее.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 17.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 148 раз.
 
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  #<1 ... 1852185318541855
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