clientage написав:Рассчитывайтесь своей пенсионной картой в сети аптек и получайте возврат средств на карту (чистый кэшбек) — 7% от суммы покупок. Если у Вас уже есть скидочная карта в Вашей аптеке, экономия будет еще больше! какая СЕТЬ имеется в виду? тасовская или любая? Привет приколистам-проктологам-анатомам, де полные офиц. условия, а не замануХа?
Уважаемый clientage, новая Пенсионная программа представляет собой комплекс преимуществ для клиентов, открывших в Банке счет, который обслуживается по Тарифам Пакета услуг «Пенсионный». Все преимущества новой Пенсионной программы описаны на официальном сайте Банка (http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... Itemid=126). В частности, повышенный кэшбэк за безналичные расчеты в аптеках (коды МСС 5122, 5912) предусмотрен в рамках Официальных условий программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».