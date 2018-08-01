ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:41
clientage написав:
Рассчитывайтесь своей пенсионной картой в сети аптек и получайте возврат средств на карту (чистый кэшбек) — 7% от суммы покупок. Если у Вас уже есть скидочная карта в Вашей аптеке, экономия будет еще больше!
какая СЕТЬ имеется в виду? тасовская или любая?
Привет приколистам-проктологам-анатомам, де полные офиц. условия, а не замануХа?
Уважаемый clientage,
новая Пенсионная программа представляет собой комплекс преимуществ для клиентов, открывших в Банке счет, который обслуживается по Тарифам Пакета услуг «Пенсионный».
Все преимущества новой Пенсионной программы описаны на официальном сайте Банка (
http://www.tascombank.com.ua/index.php? ... Itemid=126
).
В частности, повышенный кэшбэк за безналичные расчеты в аптеках (коды МСС 5122, 5912) предусмотрен в рамках Официальных условий программы «Экономь на покупках с ТАСКОМБАНК».
TASCOMBANK
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:11
TASCOMBANK ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?
Я
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:27
Я написав: TASCOMBANK
ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?
Уважаемый Я,
да, ТАСКОМБАНК опять может осуществлять выплату пенсии.
Преимуществами пенсионной программы могут воспользоваться и держатели карт, открытых ранее.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 20:08
TASCOMBANK написав: Я написав: TASCOMBANK
ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?
Уважаемый Я,
да, ТАСКОМБАНК опять может осуществлять выплату пенсии.
Преимуществами пенсионной программы могут воспользоваться и держатели карт, открытых ранее.
А кешбек 7% в аптеках уже действует по старой пенсионной карте или только после захода новой пенсии? 7% это чистыми?
Я
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:23
TASCOMBANK написав: Я написав: TASCOMBANK
ТАС опять выплачивает пенсию? Распространяются ли новые условия на старые карты оставшиеся от прошлой пенсионной программы, или надо закрывать-открывать по новой?
Уважаемый Я,
да, ТАСКОМБАНК опять может осуществлять выплату пенсии.
Преимуществами пенсионной программы могут воспользоваться и держатели карт, открытых ранее.
А в чём собственно приемущества?
Ratatui
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Додано: Чет 02 сер, 2018 06:28
Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Чет 02 сер, 2018 06:42
2XL написав:Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?
Да, только чуть больше 1000 кажется
Faceless
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4
Додано: Чет 02 сер, 2018 07:26
Faceless написав: 2XL написав:Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?
Да, только чуть больше 1000 кажется
1046.5
guntherhouse777
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:32
2XL написав:Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?
По Б5 да, вывод 1300 грязью
По Вике начисление 500 чистыми
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Alex_ki
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Додано: Чет 02 сер, 2018 07:58
Я написав:
А кешбек 7% в аптеках уже действует по старой пенсионной карте или только после захода новой пенсии? 7% это чистыми?
7 % кэшбэка (чистыми) за расчеты в аптеках пенсионной картой уже можно получить.
TASCOMBANK
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