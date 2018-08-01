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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:10
Ratatui написав:
А в чём собственно приемущества?
Уважаемый Ratatui,
среди преимуществ новой пенсионной программы от ТАСКОМБАНКа:
- 10 % годовых на остаток по счету;
- дополнительный бонус + 2 % к ставке при оформлении вклада «Стабильный» в национальной валюте;
- кэшбэк 7 % от суммы покупок, которые осуществлены в аптеках.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 08:21
2XL написав:
Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?
Уважаемый 2XL,
ежемесячно есть возможность выплатить кэшбэк на сумму не более 1 300 UAH (сумма до удержания налогов)
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:13
Коллеги, подскажите, в этом месяце комсомол кешбек 4% на бензин отдает?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:15
ukrprom2014 написав:
Коллеги, подскажите, в этом месяце комсомол кешбек 4% на бензин отдает?
Свыше 1000 - да
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:16
ukrprom2014
Акционный кэшбэк до 4 % за расчеты, в том числе и на АЗС, будет начисляться по 31 августа 2018 года
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:20
TASCOMBANK написав:
4 % за расчеты, в том числе
А по чем еще в августе будет акционный 4%?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29
ukrprom2014 супермаркеты и азс свыше 1000 грн
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31
TASCOMBANK написав:ukrprom2014
Акционный кэшбэк до 4 % за расчеты, в том числе и на АЗС, будет начисляться по 31 августа 2018 года
кешбек начисляется по дате операции или проводки? Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?
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HackStock
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:35
HackStock написав:
Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?
Вопрос интересный конечно! Но проводок по выходным не бывает, поэтому она будет 03.09
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Vorlon
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53
HackStock написав:
кешбек начисляется по дате операции или проводки? Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?
Уважаемый HackStock,
кэшбэк начисляется после фактического списания. Соответственно, для получения повышенного кэшбэка проводка должна пройти до 31.08.2018
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TASCOMBANK
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