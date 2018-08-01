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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ratatui написав:А в чём собственно приемущества?

Уважаемый Ratatui,
среди преимуществ новой пенсионной программы от ТАСКОМБАНКа:
- 10 % годовых на остаток по счету;
- дополнительный бонус + 2 % к ставке при оформлении вклада «Стабильный» в национальной валюте;
- кэшбэк 7 % от суммы покупок, которые осуществлены в аптеках.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  2XL написав:Напомните, КБ начисляется без органичный, а выплачивается 1000/мес?

Уважаемый 2XL,
ежемесячно есть возможность выплатить кэшбэк на сумму не более 1 300 UAH (сумма до удержания налогов)
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:13

Коллеги, подскажите, в этом месяце комсомол кешбек 4% на бензин отдает?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:15

  ukrprom2014 написав:Коллеги, подскажите, в этом месяце комсомол кешбек 4% на бензин отдает?

Свыше 1000 - да
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:16

ukrprom2014
Акционный кэшбэк до 4 % за расчеты, в том числе и на АЗС, будет начисляться по 31 августа 2018 года
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:4 % за расчеты, в том числе

А по чем еще в августе будет акционный 4%?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:29

ukrprom2014 супермаркеты и азс свыше 1000 грн
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:31

  TASCOMBANK написав:ukrprom2014
Акционный кэшбэк до 4 % за расчеты, в том числе и на АЗС, будет начисляться по 31 августа 2018 года

кешбек начисляется по дате операции или проводки? Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:35

  HackStock написав:Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?

Вопрос интересный конечно! Но проводок по выходным не бывает, поэтому она будет 03.09 ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  HackStock написав:кешбек начисляется по дате операции или проводки? Если покупка была 31.08, а проводка 01.09 будет кешбек?

Уважаемый HackStock,
кэшбэк начисляется после фактического списания. Соответственно, для получения повышенного кэшбэка проводка должна пройти до 31.08.2018
TASCOMBANK
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