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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:28
Додано: Чет 02 сер, 2018 20:56
Подскажите, по пенсионной карте, которую Вы выдали, но перестали с мая платить пенсию кеш бек действует? Или нужно идти в отделение и возвращать пенсию?
И 2% к депозиту стабильный вы всем выдаете. Это еще дополнительные 2%? Или те 2% уже не даете?
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