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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
21
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
23
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 09:57

Значит последняя дата покупки - 29 августа.
Vorlon
 
Повідомлень: 5798
З нами з: 14.06.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 598 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:28

  Vorlon написав:Значит последняя дата покупки - 29 августа.

не факт, у меня покупки обычно делаются в 8-9 вечера,
а проводки проходят через день (становятся кириллицей в tas2u).
Последняя покупка была например 31 июля в 9 вечера и она до сих пор в tas2u латинницей
HackStock
 
Повідомлень: 87
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 20:56

  TASCOMBANK написав:
  Ratatui написав:А в чём собственно приемущества?

Уважаемый Ratatui,
среди преимуществ новой пенсионной программы от ТАСКОМБАНКа:
- 10 % годовых на остаток по счету;
- дополнительный бонус + 2 % к ставке при оформлении вклада «Стабильный» в национальной валюте;
- кэшбэк 7 % от суммы покупок, которые осуществлены в аптеках.


Подскажите, по пенсионной карте, которую Вы выдали, но перестали с мая платить пенсию кеш бек действует? Или нужно идти в отделение и возвращать пенсию?
И 2% к депозиту стабильный вы всем выдаете. Это еще дополнительные 2%? Или те 2% уже не даете?
zuker1111
 
Повідомлень: 687
З нами з: 05.03.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 1854185518561857
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