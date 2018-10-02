Sinica написав:TASCOMBANK, у меня по WeekEnd карте есть покупки (за 26-27.09), которые на момент выплаты кешбека (середина дня 28.09.18) ещё не были проведены и были в блокировке. Сейчас выписка показывает, что это операции всё-таки провелись по счету 28.09.2018. Вопрос, когда мне за них стоит ждать начисление кешбека? В конце октября?
Начисление кеш-бека происходит на следующий рабочий день после фактического проведения операции по счету. То есть, сегодня после 21:00 Вы уже сможете увидеть начисление кеш-бека на бонусном счету.
gav написав:Одесское отделение на проспекте Шевченко. Номер 56. Здороваться сотрудниц никто не научил. На четырех сотрудниц один клиент! Уже 15 минут выдают перевыпущенную карту. Как это сделать - не знают. Ещё 15 минут карту ищет касса... Все разговаривают по телефонам на личные темы. Начальница отделения Юля заявляет, не отрываясь от телефона, что клиенты банку не нужны. Красота! Счета однозначно на закрытие в этом месяце, с таким уровнем обслуживания...
Добрый день, gav! Благодарим Вас за отзыв. Приносим свои извинения за причиненные неудобства при обслуживании в отделении Банка. Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данные и приблизительно время, когда Вы обращались в отделение. Направим информацию на ответственное подразделение, чтобы решить данную проблему, улучшить качество обслуживания Клиентов в отделении Банка.
klug написав:ramaz Аналогічна проблема ось viewtopic.php?p=4463437#p4463437 І у мене така ж ситуація - з рахунку WC гроші списались, а на в якості погашання не зарахувались. Гасив у операційний час. Схоже, що проблема системна.
Доброго дня, klug! Напишіть нам, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Передамо інформацію на розгляд та швидше вирішення у відповідний підрозділ.
Ціную вашу оперативність, але все вирішилося ще у суботу.
TASCOMBANK написав:
arkavs написав:Что за акция такая по кешбеку Big5 (Utilites коммунальные платежи)? Где почитать?
Данная акция еще находится в стадии разработки. Как только будет известна дата запуска акции детальная информация будет размещена на официальном сайте Банка.
Схоже, що доки одні розробляють, інші вже заробляють:
акет написав: У себя в интернет банке на страничке, где кнопка "выплатить бонусы", вижу эту акцию, где можно о ней прочитать?
Sinica написав:TASCOMBANK, у меня по WeekEnd карте есть покупки (за 26-27.09), которые на момент выплаты кешбека (середина дня 28.09.18) ещё не были проведены и были в блокировке. Сейчас выписка показывает, что это операции всё-таки провелись по счету 28.09.2018. Вопрос, когда мне за них стоит ждать начисление кешбека? В конце октября?
Начисление кеш-бека происходит на следующий рабочий день после фактического проведения операции по счету. То есть, сегодня после 21:00 Вы уже сможете увидеть начисление кеш-бека на бонусном счету.
Речь шла о ВикЕнд-карте поэтому никто никакого начисления на бонусном счёте не увидит ни сегодня, ни завтра, ни позже
providnyk написав:Непорядний ТАС банк обкрадає клієнтів і державу - Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн. Без згоди і попереднього повідомлення ввели платне СМС ослуговування. А щоб його відключити треба писати заяву. Коли підключали - то без моєї заяви якось обійшлося. Роблять що хочуть. Краще такі банки в наш час обходити стороною !!!
Выводы совершенно не соответствуют реальности. ТАС подал в суд на НБУ для опровержения его решений относительно банка о якобы нарушениях. Так что на момент все заявления о обналичке и нарушениях весьма спорны.