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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1939194019411942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:13

  Stringer написав:
  vollena71 написав:
  Stringer написав:и что туда попало - портмоне, пайхаб?

была оплата через https://privatbank.ua/ru/fast-pay

Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?

Комиссии есть, но не на все. К примеру по ряду поставщиков услуг возникает такая надпись "Вы заплатили за отоплание и горячую воду без комиссии потому что поставщик услуг ООО"Горячая вода", заплатил ее за вас". Потом еще у ряда поставщиков - комис мизерный - 0,5-1%, который с успехом перекрывается даже Викиным кэшбеком. Еще по ряду комис довольно большой - 2,5-2,75% - но это тоже успешно перекрывается уже Симиным кэшбеком. Ежемесячная абонка Портмоне для моих оплат за 4 квартиры нравится мне куда меньше. Плюс в портмоне по моему городу не все поставщики присутсвуют, а в привате они видны все и сразу
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:21

  vollena71 написав:
  Stringer написав:Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?

по Харькову комиссия на газ - 0,8% и хол.вода, канализация - 0,5%. Эл.эн., отопление,гор.вода, квартплата, вывоз мусора без комиссии - "Поставщик оплатил за Вас".

Прикольно, а в мегабанке 0,7% на все...
А по области по газу и электричеству не в курсе какие комиссии?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:35

  Stringer написав:Прикольно, а в мегабанке 0,7% на все...
А по области по газу и электричеству не в курсе какие комиссии?

как и по Харькову, по крайней мере по моим районам
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vollena71
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  #<1 ... 1939194019411942
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