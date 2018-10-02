Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?
Комиссии есть, но не на все. К примеру по ряду поставщиков услуг возникает такая надпись "Вы заплатили за отоплание и горячую воду без комиссии потому что поставщик услуг ООО"Горячая вода", заплатил ее за вас". Потом еще у ряда поставщиков - комис мизерный - 0,5-1%, который с успехом перекрывается даже Викиным кэшбеком. Еще по ряду комис довольно большой - 2,5-2,75% - но это тоже успешно перекрывается уже Симиным кэшбеком. Ежемесячная абонка Портмоне для моих оплат за 4 квартиры нравится мне куда меньше. Плюс в портмоне по моему городу не все поставщики присутсвуют, а в привате они видны все и сразу