ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:13
Stringer написав:
Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?
Комиссии есть, но не на все. К примеру по ряду поставщиков услуг возникает такая надпись "Вы заплатили за отоплание и горячую воду без комиссии потому что поставщик услуг ООО"Горячая вода", заплатил ее за вас". Потом еще у ряда поставщиков - комис мизерный - 0,5-1%, который с успехом перекрывается даже Викиным кэшбеком. Еще по ряду комис довольно большой - 2,5-2,75% - но это тоже успешно перекрывается уже Симиным кэшбеком. Ежемесячная абонка Портмоне для моих оплат за 4 квартиры нравится мне куда меньше. Плюс в портмоне по моему городу не все поставщики присутсвуют, а в привате они видны все и сразу
Flamingo
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:21
vollena71 написав: Stringer написав:
Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?
по Харькову комиссия на газ - 0,8% и хол.вода, канализация - 0,5%. Эл.эн., отопление,гор.вода, квартплата, вывоз мусора без комиссии - "Поставщик оплатил за Вас".
Прикольно, а в мегабанке 0,7% на все...
А по области по газу и электричеству не в курсе какие комиссии?
Stringer
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Додано: Сер 03 жов, 2018 13:35
Stringer написав:
Прикольно, а в мегабанке 0,7% на все...
А по области по газу и электричеству не в курсе какие комиссии?
как и по Харькову, по крайней мере по моим районам
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vollena71
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:44
Stringer написав:
А по области по газу и электричеству не в курсе какие комиссии?
Розмір комісії бачите ще до моменту підтвердження платежу.
V2
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:44
акет написав:
TASCOMBANK, в интернет банке вижу отрицательный бонусный счет, как такое может получаться, возврата покупок у меня не было?
Добрый день, акет!
Оставьте нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши контактные данные для проверки.
Спасибо.
TASCOMBANK
Представник банку
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:09
Получил именную чиповую основную карту, выпущенную взамен основной неименной с магнитной полосой. Которая сейчас бесплатно по акции.
Как оказалось, она не имеет бесконтакта
BIN 526961 - CREDIT. Card Level - Standard. Срок действия - 2 года.
Придётся в этом месяце всё же оплачивать бесконтактную World...
Vorlon
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:13
Vorlon написав:
Получил именную чиповую основную карту, выпущенную взамен основной неименной с магнитной полосой. Которая сейчас бесплатно по акции.
Как оказалось, она не имеет бесконтакта
BIN 526961 - CREDIT. Card Level - Standard. Срок действия - 2 года.
Придётся в этом месяце всё же оплачивать бесконтактную World...
А телепон с NFC есть?
Если есть - навищо платити бильше?
curiousobro
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:19
Vorlon,
при том, что в тарифах есть Standard Contactless и сейчас её выпуск должен быть бесплатным.
Неприятный сюрприз от комсомола
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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