Додано: Сер 03 жов, 2018 13:13

Stringer написав: vollena71 написав: Stringer написав: и что туда попало - портмоне, пайхаб? и что туда попало - портмоне, пайхаб?

была оплата через https://privatbank.ua/ru/fast-pay была оплата через

Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет? Там же комиссии на коммуналку, если не регулярный платёж с карты привата, нет?

Комиссии есть, но не на все. К примеру по ряду поставщиков услуг возникает такая надпись "Вы заплатили за отоплание и горячую воду без комиссии потому что поставщик услуг ООО"Горячая вода", заплатил ее за вас". Потом еще у ряда поставщиков - комис мизерный - 0,5-1%, который с успехом перекрывается даже Викиным кэшбеком. Еще по ряду комис довольно большой - 2,5-2,75% - но это тоже успешно перекрывается уже Симиным кэшбеком. Ежемесячная абонка Портмоне для моих оплат за 4 квартиры нравится мне куда меньше. Плюс в портмоне по моему городу не все поставщики присутсвуют, а в привате они видны все и сразу