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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1940194119421943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:28

  Vorlon написав:Кому-то выпустили Contactless бесплатно?

Перепутал с плативкой. Там сейчас должны быть визы paywave бесплатные по сроку.
А в Б5 по полтюшку мастера :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31

Вкладчик1234
Мне выпустили бесплатно. Вопрос один - могли бесплатно и Contactless выпустить или нет? Или то экономист отделения сам за меня сделал выбор?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:46

  Vorlon написав:Мне выпустили бесплатно. Вопрос один - могли бесплатно и Contactless выпустить или нет? Или то экономист отделения сам за меня сделал выбор?

Вопрос хороший, но я не знаю на него ответа
Возможно TASCONBANK разъяснит?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:52

Вкладчик1234
Наверное надо к нач. отделения заглянуть для разъяснения?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:03

  Vorlon написав:Наверное надо к нач. отделения заглянуть для разъяснения?

Одно другому не мешает.
Хотя в тарифах сам чёрт ногу сломит, и меняются иногда по нескольку раз в день. Правду будет тяжело найти
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Уважаемый представитель Таскомбанка, подскажите, пожалуйста,в чем разница между картами MasterCard World Contactless и MasterCard Debit Contactless?
На горячей линии, оператор утверждает,что картой Debit нельзя рассчитаться за границей. Так ли это?
allaliu
 
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