Перепутал с плативкой. Там сейчас должны быть визы paywave бесплатные по сроку.
А в Б5 по полтюшку мастера
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Додано: Чет 04 жов, 2018 18:28
Перепутал с плативкой. Там сейчас должны быть визы paywave бесплатные по сроку.
А в Б5 по полтюшку мастера
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31
Вкладчик1234
Мне выпустили бесплатно. Вопрос один - могли бесплатно и Contactless выпустить или нет? Или то экономист отделения сам за меня сделал выбор?
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:46
Вопрос хороший, но я не знаю на него ответа
Возможно TASCONBANK разъяснит?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:52
Вкладчик1234
Наверное надо к нач. отделения заглянуть для разъяснения?
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:03
Одно другому не мешает.
Хотя в тарифах сам чёрт ногу сломит, и меняются иногда по нескольку раз в день. Правду будет тяжело найти
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Чет 04 жов, 2018 19:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Уважаемый представитель Таскомбанка, подскажите, пожалуйста,в чем разница между картами MasterCard World Contactless и MasterCard Debit Contactless?
На горячей линии, оператор утверждает,что картой Debit нельзя рассчитаться за границей. Так ли это?
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:23
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
По текущей версии тарифов - могут и бесконтакт (при наличии), по той, что была недели две назад - только чип. Улучшили "акцию" типа.
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:37
World - кредитний бін
Debit - дебетовий.
За кордоном працюють обидві, кредитний бін може знадобитися при оренді авто та (іноді) готелів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 04 жов, 2018 21:45
Що за акція? По акції, що описана у тарифах, я не бачу безкоштовного ні перевипуску, ні безкоштовних допок. Схилався до того, що запорізькі моделі не розрізняють випуск і перевипуск, тому нічого не списали з Vorlon'a. Може я кудись не туди дивлюсь?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Безкоштовним є випуск вперше, ПЕРЕвипуск по строку будь-якої картки - оплатно
"Акцією" це називали менеджери в відділенні, де я оформлювався, типу спочатку безкоштовним був "полосатий" пластик, потім чип, а наразій й безконтакт.
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