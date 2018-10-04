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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1941194219431944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 22:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

...фсе...акция закончилась - теперь комсомол требует деньги за перевыпуск ...ну чего ж этот комсомол такой то жадный ??? не вспомню ни одного банка ,который по кредитке требует/требовал оплату при перевыпуске по сроку...
...акцию с комуналом то же ..извините обгадили - процесс запустили , в программные комплексы изменения внесли , а потом позагоняли бонусные счета в минуса ....НУ КТО ТАК ДЕЛАЕТ ??? Складывается впечатление что в банке одна рука не знает что делает другая - бардак полный....
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:46

  Кочевник написав:Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.

на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:59

  clientage написав:
  Кочевник написав:Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.

на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает :)

делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10 :(
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:15

  Кочевник написав:дитячий ліміт на 10 оплат на добу

За три года исчерпал его лишь однажды, когда катался в киевском метро, да ещё за двоих оплачивал :roll: Наверное мне надо взрослеть :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Наверное...

Свинорылить -- дело хлопотное, а если еще и по-взрослому, то вааще :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24

  Lost написав:
  clientage написав:
  Кочевник написав:Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.

на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает :)

делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10 :(

Позвонить на 0800, и сказать страшным голосом: вы чоо, я заяву на 30 писал... Може испугаются и поправят :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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