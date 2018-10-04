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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:19
...фсе...акция закончилась - теперь комсомол требует деньги за перевыпуск ...ну чего ж этот комсомол такой то жадный ??? не вспомню ни одного банка ,который по кредитке требует/требовал оплату при перевыпуске по сроку...
...акцию с комуналом то же ..извините обгадили - процесс запустили , в программные комплексы изменения внесли , а потом позагоняли бонусные счета в минуса ....НУ КТО ТАК ДЕЛАЕТ ??? Складывается впечатление что в банке одна рука не знает что делает другая - бардак полный....
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:53
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
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Кочевник
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:46
Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:59
clientage написав: Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10
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Lost
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:15
Кочевник написав:
дитячий ліміт на 10 оплат на добу
За три года исчерпал его лишь однажды, когда катался в киевском метро, да ещё за двоих оплачивал
Наверное мне надо взрослеть
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:22
Vorlon написав:
Наверное...
Свинорылить -- дело хлопотное, а если еще и по-взрослому, то вааще
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24
Lost написав: clientage написав: Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10
Позвонить на 0800, и сказать страшным голосом: вы чоо, я заяву на 30 писал... Може испугаются и поправят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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