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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 жов, 2018 22:19
...фсе...акция закончилась - теперь комсомол требует деньги за перевыпуск ...ну чего ж этот комсомол такой то жадный ??? не вспомню ни одного банка ,который по кредитке требует/требовал оплату при перевыпуске по сроку...
...акцию с комуналом то же ..извините обгадили - процесс запустили , в программные комплексы изменения внесли , а потом позагоняли бонусные счета в минуса ....НУ КТО ТАК ДЕЛАЕТ ??? Складывается впечатление что в банке одна рука не знает что делает другая - бардак полный....
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:53
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
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Кочевник
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:46
Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:59
clientage написав: Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10
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Lost
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:15
Кочевник написав:
дитячий ліміт на 10 оплат на добу
За три года исчерпал его лишь однажды, когда катался в киевском метро, да ещё за двоих оплачивал
Наверное мне надо взрослеть
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Vorlon
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:22
Vorlon написав:
Наверное...
Свинорылить -- дело хлопотное, а если еще и по-взрослому, то вааще
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:24
Lost написав: clientage написав: Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
делал 30шт. в прошлом году осенью заявлением, но потом при каком то изменении в ИБ одного из лимитов все слетело к стандартным, а там не более 10
Позвонить на 0800, и сказать страшным голосом: вы чоо, я заяву на 30 писал... Може испугаются и поправят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:15
заблокировали счет по Б5 с лимитом 500 грн, открытой 2 месяца назад, использование - свинорыл стайл))))
Отакот))
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:55
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав:
Мне выпустили бесплатно. Вопрос один - могли бесплатно и Contactless выпустить или нет? Или то экономист отделения сам за меня сделал выбор?
Вопрос хороший, но я не знаю на него ответа
Возможно TASCONBANK
разъяснит?
В замен MC World временно выпускались MasterCard Debit Gold (чип), MasterCard Standard (чип), MasterCard Unemboss (магнитка).
На данный момент выпуск карт MasterCard World возобновлен и осуществляется согласно тарифов.
Выпуск карты MasterCard World Contactless (чип, безконтакт) во время действия акции был без изменений, то есть, только платно.
Безконтактные карты временно выпускались только по пакету услуг "Плативка".
Вместо Visa Classic Rewards выпускались Visa Gold Rewаrds (с чипом и безконтактной технологией PayWave).
На данный момент возобновлен выпуск карт Visa Classic Rewards .
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:31
clientage написав: Кочевник написав:
Як підняти дитячий ліміт на 10 оплат на добу? В ТАС24 не піднімається, максимальне значення 10.
на день -- звонком на 0800
на постоянно -- заява в отд., 20шт проканало када-то, правда с круглыми глазами от менагера. По слухам и 50шт работает
Делал заявление на 100 операций в инете по Б5 и Вике-красавица в отделении и глазом не моргнула.
Кнопки нажала в компе: Лимит установлен.
Однажды провел 60 операций в день-сработало!)
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