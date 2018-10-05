По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:26
По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:35
в поддержке ничего внятного не сказали, кроме того, что с доками в зубах явиться в отделение, заказал звонок из отделения, для разъяснения, никто не позвонил
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