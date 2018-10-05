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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1942194319441945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 128
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:26

  Hack-Stock написав:заблокировали счет по Б5 с лимитом 500 грн, открытой 2 месяца назад, использование - свинорыл стайл))))
Отакот))

По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:35

  Вкладчик1234 написав:
  Hack-Stock написав:заблокировали счет по Б5 с лимитом 500 грн, открытой 2 месяца назад, использование - свинорыл стайл))))
Отакот))

По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?

в поддержке ничего внятного не сказали, кроме того, что с доками в зубах явиться в отделение, заказал звонок из отделения, для разъяснения, никто не позвонил
Hack-Stock
 
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