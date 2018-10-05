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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:26
Hack-Stock написав:
заблокировали счет по Б5 с лимитом 500 грн, открытой 2 месяца назад, использование - свинорыл стайл))))
Отакот))
По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 19:35
Вкладчик1234 написав: Hack-Stock написав:
заблокировали счет по Б5 с лимитом 500 грн, открытой 2 месяца назад, использование - свинорыл стайл))))
Отакот))
По "мониторингу"?
Это что ж такое можно было насвинорылить?
Или это неадекватность комсомола?
в поддержке ничего внятного не сказали, кроме того, что с доками в зубах явиться в отделение, заказал звонок из отделения, для разъяснения, никто не позвонил
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Hack-Stock
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:13
Вибрав ліміт по Віці. Якось можна сьогодні погасити її та на ніякі комісії не вляпатися?
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Haza
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Додано: Суб 06 жов, 2018 13:53
Haza написав:
Вибрав ліміт по Віці. Якось можна сьогодні погасити її та на ніякі комісії не вляпатися?
Думаю мона попробовать через ТАС2Ю загнать гроши на 2625, потом через ТАС24 перегнать на кредитный... Када-то обещали по такой пополняхе поднять авторизац лимит на Виике в течение часа. Ну а все проводки: и приход и планируемый расход -- проведутся по всем счетам не ранее 13:00 в Пн, т.е. под овер не должно попасть
Попробуем? Я вот тоже решил пополниться по этой тропинке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:11
clientage
Дякую!
Поповнив, погасив. Подивимось коли кредитні кошти стануть доступними.
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Haza
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:23
clientage написав: Haza написав:
Вибрав ліміт по Віці. Якось можна сьогодні погасити її та на ніякі комісії не вляпатися?
Думаю мона попробовать через ТАС2Ю загнать гроши на 2625, потом через ТАС24 перегнать на кредитный... Када-то обещали по такой пополняхе поднять авторизац лимит на Виике в течение часа. Ну а все проводки: и приход и планируемый расход -- проведутся по всем счетам не ранее 13:00 в Пн, т.е. под овер не должно попасть
Попробуем? Я вот тоже решил пополниться по этой тропинке
Подзвонили з гарячки, сказали погасити кредит наразі не можливо так як ця пополняха проведеться не раніше понеділка. Суму у власних коштах видно, але скористатися не можна. Проводка погашення кредиту зі статусом "відмовленов АБС". Спробую ще ввечері
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Haza
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:28
Haza написав: clientage написав: Haza написав:
Вибрав ліміт по Віці. Якось можна сьогодні погасити її та на ніякі комісії не вляпатися?
Думаю мона попробовать через ТАС2Ю загнать гроши на 2625, потом через ТАС24 перегнать на кредитный... Када-то обещали по такой пополняхе поднять авторизац лимит на Виике в течение часа. Ну а все проводки: и приход и планируемый расход -- проведутся по всем счетам не ранее 13:00 в Пн, т.е. под овер не должно попасть
Попробуем? Я вот тоже решил пополниться по этой тропинке
Подзвонили з гарячки, сказали погасити кредит наразі не можливо так як ця пополняха проведеться не раніше понеділка. Суму у власних коштах видно, але скористатися не можна. Проводка погашення кредиту зі статусом "відмовленов АБС". Спробую ще ввечері
Эт не серьёзно! Такое было раньше, но ОфПеред же информировал про новый реХламент на Виику месяца 2 назад! Или откатили?! Зрада!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 06 жов, 2018 16:31
clientage написав: Haza написав: clientage написав:
Думаю мона попробовать через ТАС2Ю загнать гроши на 2625, потом через ТАС24 перегнать на кредитный... Када-то обещали по такой пополняхе поднять авторизац лимит на Виике в течение часа. Ну а все проводки: и приход и планируемый расход -- проведутся по всем счетам не ранее 13:00 в Пн, т.е. под овер не должно попасть
Попробуем? Я вот тоже решил пополниться по этой тропинке
Подзвонили з гарячки, сказали погасити кредит наразі не можливо так як ця пополняха проведеться не раніше понеділка. Суму у власних коштах видно, але скористатися не можна. Проводка погашення кредиту зі статусом "відмовленов АБС". Спробую ще ввечері
Эт не серьёзно! Такое было раньше, но ОфПеред же информировал про новый реХламент на Виику месяца 2 назад! Или откатили?! Зрада!
если бы на 2625 деньги были проведены в пятницу, то дальше бы все сработало корректно
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vollena71
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Додано: Суб 06 жов, 2018 16:33
vollena71 написав: clientage написав: Haza написав:
Подзвонили з гарячки, сказали погасити кредит наразі не можливо так як ця пополняха проведеться не раніше понеділка. Суму у власних коштах видно, але скористатися не можна. Проводка погашення кредиту зі статусом "відмовленов АБС". Спробую ще ввечері
Эт не серьёзно! Такое было раньше, но ОфПеред же информировал про новый реХламент на Виику месяца 2 назад! Или откатили?! Зрада!
если бы на 2625 деньги были проведены в пятницу, то дальше бы все сработало корректно
Ну эт понятно. А по выходным -- Сбер наше всьоо
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clientage
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Додано: Суб 06 жов, 2018 16:56
clientage написав:
Ну эт понятно. А по выходным -- Сбер наше всьоо
Так, з Ощадного все провелося. Тримайте запас на Ощадному.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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