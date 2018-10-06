Все в порядке с регламентом.
Сбер-вика2625-кредитный по выходным шуршит только в путь. Видать овер как в Алле не разрешен.
Так что да, сбер рулит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:10
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
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