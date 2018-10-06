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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:26
clientage написав:
Эт не серьёзно! Такое было раньше, но ОфПеред же информировал про новый реХламент на Виику месяца 2 назад! Или откатили?! Зрада!
Все в порядке с регламентом.
Сбер-вика2625-кредитный по выходным шуршит только в путь. Видать овер как в Алле не разрешен.
Так что да, сбер рулит
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curiousobro
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:10
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
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casper12
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:35
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:47
casper12 написав:
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
Ні, таких тут не люблять. Тут навіть ФОПам вчилися видавати кілька років. Який сенс у В5 у якості дебетки? Кешбек лише на кредитні, вивести власні кошти з В5 можна лише з комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:51
klug написав:
Який сенс у В5 у якості дебетки?
шукаю картку з кредитним біном для закордонної поїздки.
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casper12
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:58
klug написав: casper12 написав:
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
Ні, таких тут не люблять. Тут навіть ФОПам вчилися видавати кілька років. Який сенс у В5 у якості дебетки? Кешбек лише на кредитні, вивести власні кошти з В5 можна лише з комісією.
Оформляют без кредлимита аж гай шумит, да и вывести свои деньги с с Б5 можно свободно на свои счета: сбер и текущий, да ещё и 10 % на остаток наливают
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Кассандра
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