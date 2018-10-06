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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1943194419451946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 129
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
24
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:26

  clientage написав:Эт не серьёзно! Такое было раньше, но ОфПеред же информировал про новый реХламент на Виику месяца 2 назад! Или откатили?! Зрада! :evil:

Все в порядке с регламентом.
Сбер-вика2625-кредитный по выходным шуршит только в путь. Видать овер как в Алле не разрешен.
Так что да, сбер рулит :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:10

колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:35

casper12 оформят
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:47

  casper12 написав:колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.

Ні, таких тут не люблять. Тут навіть ФОПам вчилися видавати кілька років. Який сенс у В5 у якості дебетки? Кешбек лише на кредитні, вивести власні кошти з В5 можна лише з комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:51

  klug написав:Який сенс у В5 у якості дебетки?

шукаю картку з кредитним біном для закордонної поїздки.
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:58

  klug написав:
  casper12 написав:колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.

Ні, таких тут не люблять. Тут навіть ФОПам вчилися видавати кілька років. Який сенс у В5 у якості дебетки? Кешбек лише на кредитні, вивести власні кошти з В5 можна лише з комісією.

Оформляют без кредлимита аж гай шумит, да и вывести свои деньги с с Б5 можно свободно на свои счета: сбер и текущий, да ещё и 10 % на остаток наливают :wink:
Кассандра
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