Все в порядке с регламентом.
Сбер-вика2625-кредитный по выходным шуршит только в путь. Видать овер как в Алле не разрешен.
Так что да, сбер рулит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:26
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:10
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:47
Ні, таких тут не люблять. Тут навіть ФОПам вчилися видавати кілька років. Який сенс у В5 у якості дебетки? Кешбек лише на кредитні, вивести власні кошти з В5 можна лише з комісією.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:51
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:58
Оформляют без кредлимита аж гай шумит, да и вывести свои деньги с с Б5 можно свободно на свои счета: сбер и текущий, да ещё и 10 % на остаток наливают
Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59
Кассандра
Вывести на сбер с Б5, можно свободно но не интересно, уже на эти грабли наступали. Вместо того чтобы оформить допку, привел жену в ТАС, ощадный , плативка, Б5- час времени. Пообещали 15т. В результате дали 1, дома получил выговор за напрасно потраченное время. Вот интересно это ей не доверяют или мне, так как гашу за всех я.
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:44
Вы не внимательны, любезный pavyak. Вопрос был не о выводе денег на сбер с Б5. Первоначальный вопрос был о возможности получения Б5 даже без кредлимита для поездки за кордон. А дальше всё обросло деталями о целесообразности оформления Б5 в качестве дебетки.
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