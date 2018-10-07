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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 07:20
Goodman написав: casper12 написав:
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
Мне отказали, даже не смотря на депо 200к.
Год депо вылежал - я никому не был интересен. Ставки стали слёзы - забрал депо в другой кашолка. Как только забрал - началось ....... предложения с оформлением.
Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.
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jay2004
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Додано: Пон 08 жов, 2018 08:15
jay2004 написав: Goodman написав: casper12 написав:
колеги, а велику5 оформлять людині без оф працевлаштування? влаштує навіть без ліміту як дебетка.
Мне отказали, даже не смотря на депо 200к.
Год депо вылежал - я никому не был интересен. Ставки стали слёзы - забрал депо в другой кашолка. Как только забрал - началось ....... предложения с оформлением.
Аналогично. Уже и 10к кредитного лимита на Б5, и проходи - сразу забери в отделении.... Но всё никак не срастается- не хочется.
Значит вам шашечки - тоже вариант
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Vorlon
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